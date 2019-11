USA süüdistas Venezuelat ja Kuubat piirkonnas rahutuste õhutamises

Ühendriikide eriesindaja Venezuela asjus Elliott Abrams ütles ajakirjanikele, et Caracas ja Havanna on kasutanud sotsiaalmeediat ja teisi vahendeid rahutuste õhutamiseks.

«Ilmsiks on tulemas tõendeid Kuuba ja Venezuela režiimide jõupingutuste kohta süvendada probleeme Lõuna-Ameerikas,» lausus ta.

Abrams mainis ka kahtlustusi, mida Havanna eitab, et kuubalased rahastasid meeleavaldusi Boliivia parempoolse ajutise riigipea Jeanine Áñeze vastu pärast seda, kui Kuuba liitlasest Boliivia president Evo Morales oli sunnitud meeleavalduste survel tagasi astuma.

USA ametnikud on varem süüdistanud Venezuelat sekkumises meeleavaldustesse, mis on raputanud Ecuadori ja Tšiilit.

Madurol on jätkuvalt Hiina ja Venemaa toetus, kes süüdistavad Ühendriike püüdlustes viia Venezuelas läbi riigipööret.

Abramsi sõnul ei kavatse USA kurssi muuta ja ootab endiselt oma strateegia edukaks kujunemist. «Ei, meil ei ole plaan B-d. Meil on plaan A. Me usume, et seda saadab edu,» lausus diplomaat.