Soul: Põhja-Korea tulistas välja kaks tuvastamata lendkeha

Jaapani kaitseministeerium kirjeldas lendkehi Põhja-Korea ballistiliste rakettide laadsetena, kuid ütles, et need ei langenud riigi majandusvetesse.

Pyongyang on korraldanud viimastel kuudel ridamisi katsetusi, viimati katsetati oktoobris ülisuurt mitmelasulist raketiheitjat. Esmaspäeval külastas Põhja-Korea liider Kim Jong-un eesliinil asuvat saart ja andis suurtükivägedele käsu viia kahe Korea vaidlusaluse merepiiri lähedal läbi lahinglaskmisi.

USA president Donald Trump on raketikatsetuste tähtsust pisendanud ja juhtinud tähelepanu sellele, et Põhja-Korea on pidanud talle antud lubadust mitte korraldada tuumakatsetusi ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) katsetusi.