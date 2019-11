Soul: Põhja-Korea tulistas välja tuvastamata lendkeha

Jaapani väljaanne Jiji Press edastas kahele kaitseministeeriumi allikale viidates, et Põhja-Korea tulistas neljapäeval riigi idarannikult välja kaks lendkeha, mis tundusid olevat ballistilised raketid.

Pyongyang on korraldanud viimastel kuudel ridamisi katsetusi, viimati katsetati oktoobris ülisuurt mitmelasulist raketiheitjat.

USA president Donald Trump on raketikatsetuste tähtsust pisendanud ja juhtinud tähelepanu sellele, et Põhja-Korea on pidanud talle antud lubadust mitte korraldada tuumakatsetusi ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) katsetusi.