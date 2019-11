Hiina tõrjus Euroopa liidrite kriitikat Xinjiangi laagrite aadressil

Saksa kantsler Angela Merkel ütles samal päeval seadusandjatele, et toetab Euroopa Liidu hukkamõistu inimõigusrikkumistele Xinjiangis, ja kordas ÜRO esindajate nõudmist piirkonda pääseda, et sealsest olukorrast raporteerida.

Hiina eitas esialgu Xinjiangi moslemitest uiguuride kinnipidamiseks rajatud laagrite olemasolu, aga oli siis sunnitud seisukohta muutma ja nüüd kinnitatakse, et need on kutsehariduskeskused, mis võitlevad hariduse ja väljaõppe andmisega islamiäärmusluse vastu.

Hiina välisministeerium kordas neljapäeval neid kinnitusi ja lisas, et Xinjiangis toimuv on puhtalt Hiina siseasi.

«Xinjiangi kohalik valitsus on rakendanud terrori- ja ekstremismivastaseid meetmeid, mis on ausad ja mida ei saa süüks panna,» ütles ministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang.

Ta lisas, et need meetmed on toonud märkimisväärset edu.