Uued Arktika gaasiprojektid ei saa Vene riigilt rahastust

Väljaande Kommersant teatel ei ole ükski Novateki projekt riigi raha saajate nimekirjas. Olukorraga tegelemiseks on ettevõtte tegevjuht Leonid Mihhelson alustanud Kremlis aktiivset lobikampaaniat.

Sel kuul võttis Mihhelson ühendust president Vladimir Putiniga ja hoiatas, et riigi rahastuse puudumine võib tuua kaasa viivitusi Venemaa lipulaevaks peetava Arktilise LNG 2 projektis.

Novatek väidab ka, et riik peaks toetama vedelgaasi laadimisterminalide ehitamist Murmanskisse ja Kamtšatkale. Ettevõtte sõnul on terminalid võtmetähtusega taristu veeldatud gaasi ekspordil. Plaanidesse on kaasatud välispartnerid Total, Hiina riiklik nafta-ja gaasikorporatsioon ja Mitsui.