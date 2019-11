Pariisi kliimaleppes on lahendamata veel süsinikuturgude küsimus

Kuigi süsinikuturud tunduvad pelgalt tehnilise küsimusena, võivad need olla võti emissiooni vähendamiseks ja ohtliku temperatuuritõusu vältimiseks.

Pariisi kliimaleppega pühendusid riigid soojenemise hoidmisele alla kahe kraadi Celsiuse järgi ja ideaalis alla 1,5 kraadi. Viimase jaoks peaks teadlaste sõnul süsinikuemissioon 2030. aastaks poole võrra vähenema, kuid praegu tõuseb see igal aastal 1,5 protsendi võrra.

Üks levinuim viis süsinikujalajälje vähendamise julgustamiseks on emissiooni maksustamine või sellele kvootide seadmine. Sellised skeemid on maailmas aina enam levimas: Maailmapanga hinnangul läheb nende alla umbes 20 protsenti emissioonist.

Samas on süsihappegaasi heite hind paiguti erinev ja üldiselt liiga madal, et midagi sisuliselt muuta.

Mõttekoja I4CE andmeil on umbes kolm neljandikku selliste skeemide all olevast emissioonist maksustatud tasemel alla kümne dollari tonni kohta. Ökonomistide arvutuste järgi peaks Pariisi eesmärkide täitmiseks olema see hind lähemal sajale dollarile tonni kohta.