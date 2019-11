Suitsukatte all Sydneys algas uus globaalsete protestide voor

Kliimaprotesti vajalikkus on eriti suurenenud Austraalias, sest riigi kaguosa on viimastel nädalatel räsinud sajad hävitavad maastikupõlengud. Protestijad - käes sildid «Te põletate meie tulevikku» - tulid Sydney tänavatele hoolimata mürgisest suitsust, mis on tulekahjude tõttu katnud linna suurema osa viimasest kuust.