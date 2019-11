Soome streigilaine sundis ministri tagasi astuma

Rinne sõnul on oluline, et Posti töötajate palku ei langetatud.

«Praegusel hetkel on otsus minister Paatero tagasiastumisest tulnud nii äkki, et ei oska õelda, kes sellega tegeleb,» sõnas Rinne, pidades silmas seda, et uut ministrikandidaati tal hetkel välja pakkuda ei ole.