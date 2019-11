Vaktsineerimise skeptikutega hädas Moskva võttis appi vampiirid

Arsti külastades küsivad nad, kas tüdruk saab juua vaktsineerimata inimeste verd või on see liiga ohtlik.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja ÜRO lasteühendus UNICEF hoiatasid juulis, et vaktsineeritute määr on maailmas ohtlikult seisma jäänud. Paljudel juhtudel on selle taga umbusaldus vaktsiinide vastu.