Venemaa testib enne jõule uut hüperhelikiirusega raketti

Tsirkoni katsetused toimuvad Põhjalaevastiku katsepiirkonnas, teatas uudisteagentuur TASS. «Tsirkoni raketti katsetatakse Valgel merel enne aasta lõppu. Kindlam kuupäev määratakse siis, kui tehniline varustus on valmis,» teatas Vene kaitseministeerium.

Rakett tulistatakse välja praegu valmimisjärgus olevalt ujuvpinnalt. Varem on pontoone kasutatud raketikatsetustel Njonoksa katsepiirkonnas mõnikümmend kilomeetrit Severodvisnkist läänes.

Tsirkoni raketid on loodud eesmärgiga tabada vaenlase laevu kuni 400 kilomeetri kauguselt. Nesavisimaja Gazeta märgib, et raketid paigutatakse lahingalustele «Peeter Suur» ja «Admiral Nahhimov». Viimane on praegu Severodvinskis moderniseerimisel.