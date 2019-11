Valitsusallikad: Malta peaminister astub tagasi seoses ajakirjaniku mõrvaga

Ootamatu meelemuutus

Varem teatas väljaanne The Sunday Times of Malta, et Muscat plaanib astuda tagasi kuue kuni üheksa kuu jooksul, kuid võib olla sunnitud ametist lahkuma varem. Tööpartei siseallikad on tunnistanud, et Caruana Galizia mõrva juurdlus on tekitanud riigis ebamugava olukorra.