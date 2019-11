Londoni kesklinnas toimus terrorirünnak

Politsei teatel pussitati London Bridge'il mitut inimest ning kohale jõudnud politsei tulistas ründajat. Guardiani teatel sai noarünnakus viga viis inimest, ründaja tapeti. Politsei ei tahtnud kannatanute seisundi osas täpsemaid üksikasju avaldada, kuid linnapea Sadiq Khan sõnas, et paraku on mõnede inimeste vigastused tõsised.

Scotland Yard kinnitas kaks tundi hiljem, et tegu oli terrorirünnakuga. Samas öeldi, et uuritakse erinevaid võimalikke motiive. Pealtnägijad väitsid, et ründaja kandis ka pommivesti, kuid politsei sõnul oli tegu võltsinguga.

Politseinikud Cannon Streetil. FOTO: Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images/Scanpix

Rünnaku järel piirati London Bridge ümber, samuti evakueeriti lähedalasuv turg, kus ründajat varem nähtud oli.

Esialgsete andmete kohaselt üritasid tavainimesed ründajat takistada ning suutsid tema käest kähmluse käigus ära võtta suure noa. Politseinikud tirisid ründajat takistanud inimesed eemale ning seejärel sooritas üks ametnik tema suunas kaks lasku.

Madness at London Bridge. My pal in the grey and his pal are hero’s pic.twitter.com/9GinpaXQKy

— Danny Cooper (@Cfc1001) November 29, 2019

Politseinik kõrvalseisjat sündmuskohalt eemale ajamas. FOTO: Dominic Lipinski/AP/Scanpix

London Bridge shooting: Man armed with knife gunned down by police. pic.twitter.com/udPVVnIeOr — Flint Bedrock (@flintbedrock) November 29, 2019

Something big going down on London Bridge pic.twitter.com/tPIUe7OyDP

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) November 29, 2019

Piirkonnas viibivatel inimestel paluti järgida politsei poolt antud juhiseid ning Londoni kiirabi teatas, et sündmuskohale on saadetud mitu kiirabiautot.

Twitterisse ilmunud fotodelt võis rünnaku järel sillal näha ka teele pargitud veokit, mille politseinikud üle kontrollisid. Kuna ründaja kandis pommivestile sarnanevat vesti, saadeti sündmuskohale ka pommigrupp.

Rünnaku järel suleti London Bridge'i rongi- ja metroojaam liiklusele ning inimesed evakueeriti sündmuskoha lähedusest.