Kreekas suri käru abil liikunud karu Usko

«Teatame suure kurbusega, et Usko, maailma esimene käru toel edukalt liikunud karu, on meie seast lahkunud,» teatas Arcturos. «Oma lühikese elu jooksul õpetas ta meile kui oluline on jätkata võitlemist ja mitte anda alla, isegi kui kõik näib ületamatu.»