Londoni noaründaja oli varasemalt terrorismiga seoses vanglas istunud

Khan pussitas kolme inimest, kuni möödakäijad mehe maha murdsid ja politsei terroristi maha lasi, sest ei teadnud, et tema pommivest on mulaaž.

"See isik on varsemast võimudele teada. Aastal 2012 mõisteti ta süüdi terrorismikuritegudes. Ta vabastati 2018. aasta detsembris katseajaga vanglast," ütles politsei asekomissar Neil Basu.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson märkis seda kuuldes, et on alati vastu olnud vägivaldsete ja raskeid kuritegusid sooritanud vangide ennetähtaegsele vabastamisele.

"Me peame tagama, et sellised kurjategijad ja eriti just terroristid kannavad täieliku karistuse oma kuritegude eest. Ma arvan, et üldsus ootab meilt seda," ütles Johnson telekanali CNN vahendusel.