Põhja-Korea: ajaloo rumalaim mees Abe näeb peagi tõelist ballistilist raketti

«Võib öelda, et Abe on idioot ja ajaloo rumalaim inimene, kui ta ei suuda teha vahet raketil ja mitmelasulisel raketisüsteemil,» märkis Põhja-korea välisministeerium avalduses. «Tõelist ballistilist raketti võib Abe näha oma nina all juba lähemas tulevikus.»

Pyongyang on korraldanud viimastel kuudel ridamisi raketikatsetusi. USA president Donald Trump on nende tähtsust pisendanud ja juhtinud tähelepanu sellele, et Põhja-Korea on pidanud talle antud lubadust mitte korraldada tuumakatsetusi ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) katsetusi.