Briti valitsus lubas vaadata üle karistuspoliitika terroristide suhtes

Usman Khan (28) pussitas reedel London Bridge´i sillal kolme inimest, kuni möödakäijad mehe maha murdsid ja politsei terroristi maha lasi, sest ei teadnud, et tema pommivest on mulaaž. Kolmest ohvrist kaks surid hiljem.

Politsei andmetel on mees varasemalt terrorismiga seotud kuritegude eest vangis istunud ja ennetähtaegselt vabastatud.

Briti julgeolekuminister Brandon Lewis ütles laupäeval, et valitsus vaatab pärast reedest rünnakut oma karistuspoliitika üle.

«Me peame lubama esmalt uurimisel lõpule jõuda, kuid pole vähimatki kahtlust, et see viiakse läbi,» lausus Lewis.

Peaminister Boris Johnson ütles reedel, et on alati vastu olnud vägivaldsete ja raskeid kuritegusid sooritanud vangide ennetähtaegsele vabastamisele.

«Me peame tagama, et sellised kurjategijad ja eriti just terroristid kannavad täieliku karistuse oma kuritegude eest. Ma arvan, et üldsus ootab meilt seda,» ütles Johnson telekanali CNN vahendusel.