ÜRO eriesindaja: Liibüa rahupüüdlusi komplitseerivad pinged USA ja Venemaa vahel

«Tee rahukõnelustele on endiselt täis takistusi ja komplikatsioone, mis on seotud ennekõike Venemaa ja USA pingetega seoses Vene julgeolekufirmade võimaliku kohalolekuga Liibüas,» ütles saadik.

Salamé on töötanud juulis ÜRO Julgeolekunõukogu heakskiidu saanud plaani alusel rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks Berliinis, mille eesmärk on eelkõige lõpetada välisriikide sekkumine Liibüas, mille suhtes kehtib teoreetiliselt ÜRO relvaembargo.

Vene palgasõduritest rääkides ütles Salamé, et tal ei ole infot nende Liibüas viibimise kinnitamiseks, kuid ta märkis, et nähtavasti on see toonud kaasa USA kasvava huvi Liibüa vastu.