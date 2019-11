Saksamaal häirisid kliimaaktivistid mitme söekaevanduse tööd

Leipzigist lõunas asuva kaevanduse Vereinigtes Schleenhain operaatorfirma MIBRAG teatas samas, et umbes 1200 meeleavaldajat blokeeris firma söeekskavaatori, sundides seda kaevanduse tegevuse seiskama.

«Meil ei ole rahumeelsete protestide ja demokraatlike õiguste kasutamise vastu mitte midagi, kuid me lükkame tagasi kõik seaduste rikkumise ja vägivalla vormid,» lausus MIBRAG-i nõukogu esimees Armin Eichholz avalduses.

Poola piirini kulgevas Lausitzi piirkonnas tegutsev kaevandustööstus on oluline osa kohalikust majandusest. LEGA on 8000 töötajaga üks piirkonna suuremaid tööandjaid.

«Ende Gelände püüab hävitada meie taristuid, kuid see pole õige viis seda teha...me vajame selles piirkonnas sütt,» lausus AFP-le Thomas Hauke (62), viidates söevastasele ühendusele, mis meeleavaldusi korraldab.

Ende Gelände nimetas koordineeritud protestiaktsiooni edukaks ja teatas, et blokaadidest võttis osa umbes 3000 inimest.

Liikumine Ende Gelände on korraldanud viimastel aastatel arvukaid protestiaktsioone söekaevandustes ja elektrijaamades, nõudes fossiilkütuste põletamise lõpetamist ja üleminekut taastuvatele energiaallikatele.

Saksakeelne fraas «Ende Gelände» tähendab, et midagi on pöördumatult lõppenud - just nii suhtuvad meeleavaldajad fossiilkütuste ajajärku.