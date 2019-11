USA lubas kliimakonverentsil osaleda ja oma huve kaitsta

«Ühendriigid jätkavad osalemist käimasolevatel läbirääkimistel ja kohtumistel kliimamuutuse üle, nagu COP25, et tagada võrdne mänguväljak, mis kaitseb USA huve,» teatas välisministeerium laupäeval.

Ühendriikide välisminister Mike Pompeo lubas novembri algul, et Ühendriigid rakendavad süsinikusaaste vähendamiseks realistlikku ja pragmaatilist mudelit, ja viitas USA kasvuhoonegaaside emissioonide vähenemisele 13 protsendi võrra aastatel 2005–2017 olukorras, kus riigi majandus kasvas.

Teadlaste hoiatuste järgi on riikide püüdlused hoida õhutemperatuur Celsiuse järgi 1,5 kraadi juures läbi kukkumas. Nad rõhutavad, et selle saavutamiseks peab kasvuhoonegaaside heide vähenema aastas 7,6 protsenti.

Organisatsioon hoiatab ka, et praeguse tempo jätkudes suureneb maailma õhutemperatuur sajandi lõpuks pea neli kraadi. Selline soojenemine muudab mitmed maailma piirkonnad elamiskõlbmatuks.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni järgi peaksid kõik riigid andma oma õiglase osa, et kliimamuutust leevendada ja selle mõjudega kohaneda. See on aluseks ka rahvusvahelistele kõnelustele selle üle, kuidas riigid Pariisi kliimaleppe eesmärke täita saaksid.