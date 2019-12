Iraagi peaminister esitas parlamendile ametliku tagasiastumispalve

Peaminister teatas kavatsusest tagasi astuda reedel. Surve tema lahkumiseks on meeleavalduste eskaleerumise ja 40 protestija surma järel üha kasvanud. Ühtlasi loobus valitsust toetamast juhtiv šiiavaimulik suurajatolla Ali Sistani.

Eelsalvestatud kõnes pöördus Abdel Mahdi iraaklaste poole, öeldes, et pärast seda, kui parlament on tema tagasiastumise heaks kiitnud, jätkab valitsus kohusetäitja staatuses, kus ta ei saa heaks kiita uusi seadusi ja langetada tähtsaid otsuseid.

«Põhiseaduses on must auk, see ei ütle midagi tagasiastumise kohta,» märkis parlamendiliige Mohamed al-Daraji.