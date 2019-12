Euroopa Liidu kesksetes institutsioonides vahetus täna võim

Lissaboni leppega sätestati muu hulgas, et Euroopa Ülemkogu saab alalise eesistuja, kes valitakse ametisse korraga 2,5 aastaks. Samas lepiti kokku, et ühenduse välissuhete eest hakkab vastutama kõrge esindaja.

Näidates, et ta on valmis tegelema Euroopa jaoks suurt muret valmistava küsimusega, suundub von der Leyen homme Madridi, et osaleda rahvusvahelisel kliimakonverentsil.

«Euroopa Liit soovib olla 2050. aastal esimene kliimaneutraalne kontinent. Euroopa on selles valdkonnas liider ja me teame, et me peame olema ambitsioonikad meie planeedi heaks,» sõnas ta.