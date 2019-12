Saksa eliitüksuse KSK liiget kahtlustatakse paremäärmusluses

Ajaleht Bild am Sonntag kirjutas, et relvajõud on vaikselt uurinud teda ja veel kaht ning olid sunnitud astuma tema vastu samme pärast seda, kui lekkis info uurimisest.

Ülejäänud kahest kahtlusalusest ühel võeti õigus kanda Saksa sõjaväevormi ja teisega seotud juhtumit peetakse kahtlaseks.

Kõik kolm tegid keelatud Hitleri-tervituse erapeol, mille korraldas kahtlusalune, kelle liikmesus järgmisel nädalal peatatakse, kirjutas leht.

Eliitüksus KSK tegeleb tundlike ja riskantsete missioonidega, seal hulgas pantvangide vabastamise või terroritõrjega välisriikides.

Kahtlustused, et mõned KSK liikmed on paremäärmuslusele kalduvad, on üksusega alati kaasas käinud.

Sõjaväeluure juht Christof Gramm on öelnud, et KSK-s on olnud umbes 20 kahtlust tekitanud juhtumit.

Eelmisel aastal andis Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen sõjaväele korralduse puhastada end kõikidest sidemetest Wehrmachtiga, olles teada saanud, et ühes kasarmus on nähtaval kohal natsiaegse armee kiivrid ja muud esemed.