NATO liitlased kogunevad juubelile hapus meeleolus

Carnegie mõttekoja analüütik Judy Dempsey meenutas oma vastses kommentaaris üht ilmekat fakti: Londoni ürituse tiitel on «NATO liidrite kohtumine». «Juba asjaolu, et seda ei nimetata tippkohtumiseks, näitab, kuidas NATO 70. sünnipäeva ei tähistata mitte fanfaaridega, vaid teatud eneses kahtlemise, kui mitte öelda ärevusega,» märkis ta.

Liidrite kohtumine tähendab üritust, kus peaosalejad on sisuliselt samad nagu tippkohtumisel: liikmesmaade peaministrid või presidendid ning neid saatvad välis- ja kaitseministrid. Aga üritus on lühem ja partnermaad pole sinna palutud. Ühe erandiga. Selleks on Põhja-Makedoonia, kes ootab viimaseid lõplikule liitumisele eelnevaid formaalsusi.