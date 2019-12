Soome välisminister survestas ametnikku seadust rikkuma

Välisminister Haavisto üritas väljaande Ilta-Sanomat väitel survestada ministeeriumi kantselei juhti Pasi Tuomineni, et see tooks Süürias al-Holi põgenikelaagris olevad Soome lapsed koostöös konsuliga Soome.

Välisministeeriumis toimunu tekitas avalikkuses hämmingut, kuna Tuominen oli hinnatud ametnik ja diplomaat, kelle ametiaega oli varem pikendatud 2022. aasta juunini. Ilta-Sanomad tõid ära kaks võimalikku põhjust Tuomineni ametist vabastamiseks, millest üks oligi see, et Tuominen ei täitnud Haavisto soove Soome laste kojutoomiseks al-Holi põgenikelaagrist.

Välisminister Haavisto survestas kantselei juhti Tuomineni, et see nõustuks plaaniga tuua lapsed kiiresti n-ö konsulisõiduga. Haavisto plaan oli, et sellele otsusele kirjutanuks alla Tuominen. Viimane aga ütles ministrile, et ei saa ametnikuna teostada seadusi ja rahvusvahelisi kokkuleppeid rikkuvat operatsiooni.