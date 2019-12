Holland: Moskva lasi MH17 allatulistamisega seotuses kahtlustataval Ida-Ukrainasse naasta

Moskva-meelsete separatistide väidetav õhutõrjespetsialist Vladimir Tsemahh oli üks kümnetest vangidest, kelle Kiiev ja Moskva tänavu septembris välja vahetasid. Hollandi teatel taotleti Moskvalt viivitamatult ja kõige kõrgemal tasemel tema väljaandmist ülekuulamiseks seoses lennufirma Malaysia Airlines reisilennuki allatulistamisega 2014. aastal, kuid Venemaa teatas, et ei suuda teda leida.

«Ajakirjanduse teatel on härra Tsemahh juba naasnud oma elukohta Ida-Ukrainas,» teatas Hollandi prokuratuur avalduses. «Prokuratuur on jõudnud järeldusele, et Venemaa lasi härra Tsemahhil teadlikult Vene Föderatsiooni territooriumilt lahkuda ja keeldus täitmast Hollandi väljaandmistaotlust, kuigi oli selleks Euroopa väljaandmiskonventsiooniga kohustatud.»