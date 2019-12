Pompeo välistas USA sõjalise sekkumise Venezuelas ja ennustas Madurole Rumeenia kunagise diktaatori saatust

Pompeo kordas Lõuna-Ameerikale pühendatud kõnes USA presidendi Donald Trumpi lubadust võidelda läänepoolkeral sotsialismiga, kuid märkis, et tema Venezuela-poliitika tähtis element on vaoshoitus.

USA alustas jaanuaris surve- ja sanktsioonikampaaniat Maduro kukutamiseks ning toetab Venezuela legitiimse liidrina opositsioonijuht Juan Guaidó'd. Ühendriikide käiguga tunnustada Guaidó'd Venezuela legitiimse presidendina on kaasa läinud vähemalt 50 riiki. Nende riikide hinnangul võitis Maduro 2018. aasta mais korraldatud presidendivalimised pettusega ja on seega mittelegitiimne.

«Me oleme näinud inimesi kutsumas viima läbi režiimimuutust vägivaldsete vahenditega ja me oleme öelnud, et kõik valikuvariandid on laual, et aidata venezuela rahval saada tagasi demokraatia ja heaolu,» lausus Pompeo Kentucky osariigis Louisville'is peetud kõnes.