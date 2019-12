Soome SDP juhtkond toetab Rinne jätkamist peaministrina

«Rohelised on eeldanud, et meil on kasutada kogu info ja üleüldse, et valitsusel on kasutada ühesugused andmed. Oleme ka nõudnud, et tegutsemisviise arendatakse, et info liiguks paremini,» ütles Ohisalo uudisteagentuurile STT ja ajalehele Helsingin Sanomat Brüsselis.