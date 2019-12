Välisministeeriumi tippametnik: Ukraina ei sekkunud USA valimistesse

Tal ei ole enda sõnul mingit põhjust kahelda USA riikliku julgeoleku nõukogu endise Venemaa-eksperdi Fiona Hilli sõnades. Hill ütles presidendi tagandamisjuurdlust läbi viivatele esindajatekoja komiteedele, et teooria Ukraina sekkumisest USA valimistesse on Venemaa levitatav propaganda.

Tagandamisjuurdluse käigus ütlusi andnud tunnistajad on öelnud, et Giuliani juhtis Trumpiga kooskõlastatult Ukraina suunal Ühendriikide varivälispoliitikat, minnes mööda tavalistest diplomaatilistest kanalitest.

Hale'i ülemus, USA välisminister Mike Pompeo on jäänud seda küsimust kommenteerides ettevaatlikuks. Ta ei ole öelnud, et usub vandenõuteooriat Ukraina sekkumisest USA presidendivalimistesse, kuid on märkinud, et tunneb kohust uurida kõiki väiteid valimistesse sekkumisest.