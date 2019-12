Haruldane Gauguini teos müüdi Pariisi oksjonil 9,5 miljoni euroga

Oksjon pälvis suurt tähelepanu ajal, mil on hoogustumas debatt Gauguini suhete üle noorte tüdrukutega sellel Polüneesia saarel ja nende kujutamise üle tema töödes.

Ostja on «rahvusvaheline kollektsionäär» teatas oksjonimaja Artcurial, lisades, et Tahiti maastikku kujutav teos jääb Prantsusmaale.

Tegemist on ühega vähestest selle postimpressionisti Tahiti perioodi töödest, mis on endiselt erakätes.

Viimastel aastatel on kasvanud huvi Gauguini suhete vastu noortesse naistesse, keda selle perioodi maalidel on kujutatud.

Praegu Londoni rahvusgaleriis üleval oleva Gauguini näituse iseloomustamiseks on öeldud, et selle eesmärgiks on hinnata kunstniku suhteid ja kolonialismi mõju läbi kaasaegse debati prisma.