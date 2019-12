Kim tõusis taas valgel hobusel pühale mäele

Paektu mägi ja valged hobused on Kimi perekonna dünastiaga seostatud sümbolid. «Suur juht» on varem Korea poolsaare kõreimal mäel käinud enne tähtsate otsuste langetamist nagu mõjuka onu hukkamine 2013. aastal ning Souliga ja Washingtoniga aktiivsema suhtluse alustamine 2018. aastal

Põhja-Korea ametnikud on varem hoiatanud, et tuuma- ja kaugmaarakettide katsetuste moratooriumi tühistamine otsustatakse Washingtoni sammudest lähtudes.

«Minu suhted Kim Jong-uniga on tõesti head, kuid see ei tähenda, et ta ei peaks kokkuleppeid järgima. Ta lubas tuumarelvadest vabaneda,» lausus Trump visiidil Londonisse.

«Meil on nüüd võimsam sõjavägi kui kunagi varem ning me oleme kaugelt kõige võimsam riik maailmas ning loodetavasti ei pea me seda kasutama. Ent kui vaja, me kasutame.»