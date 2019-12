ELi esindaja kutsub Malta peaministrit kohe ametist lahkuma

Hollandi parlamendisaadik Sophie in ‘t Veld, kes juhib Euroopa Parlamendi erakorralist juurdluskomisjoni Maltal, ütles, et ei saanud piisavat kinnitust pärast Muscati ja justiitsminister Owen Bonniciga kohtumist.

«Ma arvan, et kõik saavad aru, nende seas ka peaminister ise, et ta on teinud väga tõsiseid vigasid otsustusprotsessis ja ma ütleksin, et ametisse jäämine kauem kui vajalik, on taas kord üks halb otsus,» lausus in ‘t Veld.

Tema sõnul on saanud ELi ja Malta omavaheline usaldus tõsiselt kahjustada ja Muscat ei ole teinud kuigi palju murede leevendamiseks.

Malta suurim opositsioonipartei teatas esmaspäeval, et boikoteerib parlamenti kuni Muscat ametist lahkub.

Väiksearvuline meeleavaldajate rühm pildus Muscati ja Bonnicit munadega ja karjus nende suunas solvanguid, kui ministrid eile valitsuse nõupidamisele saabusid.

Üks tapetud ajakirjanike poegadest Matthew Caruana Galizia nimetas ELi reaktsiooni skandaalile hiiglaslikuks pettumuseks. «Euroopa Parlament on survet avaldanud, kuid vastus Euroopa Liidu poolt on olnud lootusetu, see on olnud lihtsalt hiiglaslik pettumus,» lausus Caruana Galizia.

Ametist lahkunud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker keeldus viimasel pressikonverentsil Malta teemat kommenteerimast, väites, et tal ei ole piisavalt detaile. Juncker märkis, et ta on mures õigusriigi olukorra pärast rohkem kui ühes ELi riigis.

Matthew Caruana Galizia sõnul on see järjekordne näide komisjoni küündimatusest Malta juhtumiga tegelemisel. Ajakirjaniku poeg lisas, et loodab enamat Junckeri mantlipärijalt Ursula von der Leyenilt.

Komisjon on kutsunud üles Maltat looma sõltumatut avaliku prokuröri kohta pärast seda, kui Euroopa Nõukogu eksperdid tõstatasid muresid võimude lahususe kohta Maltal.

Bonnici arutas küsimust esmaspäevases telefonikõnes Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourovága. Hiljem lausus Jourová, et suutmatus viia ellu justiitsreforme võib tuua kaasa Malta vastu sanktsioonide protseduuri algatamise.

Muscat on lubanud lahkuda ametist jaanuari keskpaigas, et anda Tööparteile piisavalt aega uue juhi valimiseks. Caruana Galizia perekond on nõudnud juurdluse alustamist Muscati rolli osas pärast seda, kui selgus, et peaministri kabinetiülem Keith Schembri võis olla seotud mehega, kes tellis ajakirjaniku tapmise.

Schembri pani eelmisel nädalal ameti maha, mille järel ta vahistati ja lasti hiljem süüdistusi esitamata vabadusse. Väidetavalt on tal sidemeid Malta rikkaima mehe Yorgen Fenechiga, kes on ajakirjaniku mõrvas süüdi mõistetud.