Saksamaa saatis vastuseks mõrvale välja kaks Vene diplomaati

Vastuseks juhtumile teatas Saksa välisministeerium, et saatis riigist välja kaks Vene saatkonna töötajat. Saksa prokuratuur kinnitas ka, et võtab üle tapmise uurimise.

Vene presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas täiesti alusetuks väiteid, et Hangošvili tapmisega on seotud Vene võimud.

«Seal ei ole mingeid tõsiseid kahtlustusi ja neid ei saa ka olla. Kuidas saab see olla seotud Vene võimudega? Need on täiesti alusetud oletused. Saksa meedia puhub seda teemat üles, kuid see ei tähenda, et asi just niimoodi on,» võttis Peskov Kremli seisukoha kokku.