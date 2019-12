Terviserisk: pooled inglastest mängivad hasartmänge

Tulemused avaldati 2018. aasta Inglismaa terviseuuringus, kust selgus veel, et miljonid inimesed on ülekaalulised, joovad liiga palju alkoholi, toituvad ebatervislikult ega tee piisavalt trenni.

Uuring näitas, et eelmisel aastal mängis hasartmänge 53 protsenti brittidest. Hasartmängude hulka loeti ka loteriipileti ostmine. Meeste seas oli see näitaja 56 protsenti, naiste hulgas 49 protsenti. Kuigi need arvud on viimastel aastatel veidi langenud, siis hoiatas riikliku tervishoiusüsteemi (NHS) juht Simon Stevens, et ei saa väita, justkui oleksid hasartmängudega seotud probleemid kadunud.

«Uus statistika on terav meeldetuletus selle kohta, kui levinud on hasartmängud meie ühiskonnas ja kui lihtne on sõltuvusse jääda,» ütles ta. Eriti tõstis Stevens esile ohtu seoses veebikasiinode ja spordikihlvedude pakkujatega.

Mänguautomaat. FOTO: PETER NICHOLLS/REUTERS/Scanpix

Ta teatas, et NHS alustab uue programmiga, mille eesmärgiks on võtta sihikule vaimse tervise ohud ja hasartmängusõltuvus. Tema hinnangul peavad turundusele ja reklaamile miljoneid kulutavad ettevõtted hakkama võtma vastutust.

Hasartmängunõukogu teatel kulutati 2017. aasta oktoobrist kuni 2018. aasta septembrini kogu Ühendkuningriigis hasartmängudele kokku 14,5 miljardit naela (17 miljardit eurot). Arvesse võeti kõike, alates lotopiletitest ja lõpetades spordiennustustega.

Suurim osa rahast (5,6 miljardit naela) kulutati internetis panustamisele ja netikasiinodes mängimisele. Kihlveokontorites kohapeal tehti panuseid 3,2 miljardi naela eest ning lotopileteid soetati 3 miljardi naela eest.

Kokku on Ühendkuningriigis umbes 8500 kihlveokontorit ja kasiinot, neist ligikaudu 1000 asub Londonis.

Panustada saab pea kõigele. Näiteks andis Ladbrokes 2011. aastal võimaluse teha pakkumisi selle peale, mis värvi kübarat kannab kuninganna prints Williami ja Kate Middletoni pulmas. FOTO: VARLEY/SIPA/VARLEY/SIPA

Psühhiaatrite ühenduse teatel on hasartmäng probleemiks üheksale inimesele tuhandest ehk umbes protsendile kogu elanikkonnast.

Viimastel aastatel on hasartmängudega seotud inimeste arv veidi vähenenud. 2016. aastal mängis hasartmängunõukogu andmeil hasartmänge 56 protsenti täiskasvanutest, 2015. aastal oli sama näitaja 62 protsenti. 2012. aastal mängis hasartmänge 68 protsenti meestest ja 61 protsenti naistest. Selle aasta terviseuuringu jaoks intervjueeriti 8178 täiskasvanut ja 2072 alla 15-aastast last.

Selgus veel, et 10 protsenti meestest ja viis protsenti naistest tarvitab iga päev alkoholi, suurema tõenäosusega on sellised just vanemad inimesed. Vanusegrupis 65-74 tarvitas iga päev alkoholi 16 protsenti meestest ja 11 protsenti naistest, 25-34-aastaste seas oli see protsent oluliselt madalam.