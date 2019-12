Trumpi vastulöök mõnitamisele: Trudeau on kahepalgeline

Täna koos Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga antud pressikonverentsil uuriti Trumpilt video ja Trudeau kohta.

Presidendi vastus oli otsekohene: «Ta on kahepalgeline.» Pärast väikest pausi lisas Trump: «Trudeau on hea inimene. Tõde on see, et ma ütlesin talle, et ta ei maksa kahte protsenti, ju ta pole selle üle väga õnnelik.»

President lisas, et Kanadal on raha ja nad peaksid panustama nõutud kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsele.

Donald Trumpi ja Angela Merkeli kohtumine. FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Eile õhtul toimunud vastuvõtul tehtud videos võis näha, kuidas Briti peaminister Boris Johnson, Kanada peaminister Trudeau, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Hollandi peaminister Mark Rutte ja Briti printsess Anne vestlesid.

Trudeau tegi videos nalja Trumpi 40 minutit kestnud pressikonverentsi üle. Trumpi seal küll nimepidi ei mainitud, aga samal päeval pidas Macron koos USA presidendiga pika pressikonverentsi. Videos võib kuulda Johnsonit Macronilt küsimas: «Kas sa seetõttu jäidki hiljaks?»

Trudeau torkas vahele: «Ta hilines seetõttu, et ta (Trump) keerab 40-minutilise pressikonverentsi üle võlli.» See kutsus esile ülejäänud seltskonna naerupahvaku.

Kui Fox News kirjeldas skandaalsest videost rääkivas loos, et Johnson irvitas nalja üle, siis peaministri büroo väitis, et Johnson ei naernud.

Johnson lükkas täna tagasi kuuldused justkui üritaks ta mitte koos Trumpiga NATO tippkohtumisel koos pildile jääda. Johnson kohtus Trumpiga eile kinniste uste taga ega tervitanud USA presidenti ka peaministri ametiruumide välisukse juures.

AFP teatel on Johnsoni tiim vägagi teadlik sellest, et Trump võib Ühendkuningriiki külastades öelda midagi, mis kahjustab peaministri võimalusi järgmisel nädalal toimuvatel valimistel. Arvatakse, et Trumpiga koos pildile jäämine võib Johnsonile valimistel kätte maksta, kuna USA president on Ühendkuningriigis väga ebapopulaarne.