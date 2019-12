Teadlane: jääkaru T-34 saab oma karva puhtaks

Venemaa teaduste akadeemia bioloogiliste probleemide osakonna teadur Anatoli Kotšnev rahustas aga karu pärast muretsevaid inimesi ja ütles: «Kui see on tavaline värv, siis tuleb see vees lahti ja ta pühib selle lumele. Sellest pole hullu...kuigi alguses on tal hüljeste püüdmine raske.» Siiski usub teadlane, et karu elab vahejuhtumi üle ilma tervisehädadeta.