Ukraina erukindral: Putin ei taha suurt sõda Ukrainaga

Esimesena neist tõi Romanenko esile suured inimkaotused. Tema hinnangul mõistab Kreml väga hästi, et kümned tuhanded hukkunud ja vigastatud mõlemas leeris oleks vastuvõetamatud ning viiksid vältimatu sotsiaalse pöördeni Venemaal.

Teiseks põhjuseks on erukindrali hinnangul see, et Venemaa liidritel pole illusioone sellest, et Venemaa sõdureid tervitataks kõikjal Ukrainas lilledega.

Romanenko hinnangul on üheks Venemaa jaoks takistavaks faktoriks ka see, et Ukraina on märgatavalt suurendanud oma relvajõudude võimekust. Ta märkis, et 2020. aasta eelarves tõusevad riigi kaitsekulud esmakordselt pärast 28 aastat tagasi iseseisvumist üle kolme protsendi sisemajanduse kogutoodangust.

Neljandaks põhjuseks on Romanenko sõnul see, et järjest tugevamaks muutub territoriaalkaitse võrgustik terves Ukrainas. «Piirkondades on relvastatud inimesed, relvad ja kõik muu. Seega, isegi kui alad võetakse ära, lülitume me ümber põrandaalusele võitlusele ja geriljasõjale,» rõhutas ta.

Ukraina sõjaväelased Luganski oblastis patrullimas. FOTO: GLEB GARANITŠ/REUTERS/Scanpix

Krimmi annekteerimine ja sõjategevus Ida-Ukrainas on korduvalt tekitanud spekulatsioone, et Venemaa võib püüda Ukrainas alustada laiemat sõjategevust tungimaks sügavamale Ukraina territooriumile või siduda annekteeritud Krimm okupeeritud aladega Donbassis.

Ukraina uue presidendi Volodõmõr Zelenskõi juhtimisel on aga rahupüüdlused saanud uue hoo ja järgmise nädala esmaspäeval toimub Pariisis nn Normandia neliku kohtumine, kus osalevad Zelenskõi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kõrval veel ka Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Ukrinform teatas täna, et Zelenskõi büroo kinnitas viis võimalikku stsenaariumit Donbassi okupeeritud alade reintegreerimiseks Ukrainaga.