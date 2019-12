Leedu tänas Erdoğani solidaarsuse eest kaitseplaani asjus

Ankara keeldus allkirjastamast NATO uuendatud Baltimaade ja Poola kaitsekava, kuniks allianss kiidab heaks sarnase plaani Türgile. Täpsemalt nõudis Ankara, et NATO tunnistaks terroristideks Põhja-Süürias tegutsevad kurdi Rahvakaitseüksused (YPG), mis sõdivad lääneriikide toel äärmusrühmituse Islamiriik vastu.

President rõhutas, et uuendatud kaitsekava on NATO kollektiivkaitset sätestava artikli 5 praktiline rakendamine.

Nausėda ütles: «Meilt ei nõudnud selle eest keegi mitte midagi, me tänasime president Erdoğani solidaarsuse ja (uuendatud kaitsekava toetamise) otsuse eest.»

Kaitseplaanide sisu on salastatud. Samas on teada, et Leedu ametnikud küsivad liitlastelt järjepidevalt õhutõrjevõime tagamist ning üksuste paigutamise kiiruse suurendamist.