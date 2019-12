Le Monde: Vene spioonid kasutasid Prantsuse alpikuurorti baasina

Le Monde avaldas üksuse 15 liikme nimed, öeldes, et sellega lisandub viis nime juba varem Bellingcati ja Insideri avaldatud nimekirjale.

Ajalehe andmetel käis mõni agent Prantsusmaal korduvalt, teised vaid kord või kaks. Haute-Savoie's peatusid pikemalt Aleksander Petrov ja Ruslan Boširov. Need on Skripali mürgitamiseks süüdistatavate GRU agentide varjunimed.

«Kõige tõenäolisem hüpotees on, et see oli kõigi üksuse 29155 Euroopa salaoperatsioonide tagalabaas,» ütles kõrge Prantsuse luureametnik Le Monde'ile.