Pompeo: USA nimetab 23-aastase vaheaja järel Sudaani suursaadiku

«See otsus on ajalooline samm USA-Sudaani kahepoolsete suhete tugevdamiseks, eriti kuna tsiviilisikute juhitav üleminekuvalitsus on asunud hiiglaslikke reforme läbi viima,» ütles Pompeo avalduses.

Sudaan on olnud pikka aega paariariigi staatuses, peamiselt sellepärast, et Ühendriigid kandsid selle 1993. aastal terrorismi toetavate riikide nimekirja. Sinna kuulumine on kahjustanud riigi majandust ja takistanud välisinvesteeringutel riiki jõudmist.

Bashiri pärand mõjutab Sudaani suhteid USA-ga tänaseni. Sudaani valitsus tahab USA-lt riigi eemaldamist terrorismi toetavate riikide nimekirjast, kuid Washington on andnud mõista, et see on pikk protsess ja kiireid muutusi ei ole oodata.