Pentagon eitab kavatsust saata Lähis-Itta 14 000 lisasõdurit

Pärsia lahel on alates maist rünnatud tankereid, Iraan on tulistanud alla USA drooni ning korraldatud on seninägematu raketirünnak USA liitlase Saudi Araabia naftataristule. Washington süüdistab laeva- ja raketirünnakutes Iraani, kes oma süüd eitab.

Iraani president Hassan Rouhani ütles kolmapäeval, et Teheran on valmis naasma läbirääkimistele oma tuumaprogrammi üle tingimusel, et Ühendriigid tühistavad riigile kehtestatud majandussanktsioonid, mis on toonud islamivabariigis kaasa majanduslanguse.