Huawei esitas USA kohtule hagi keelu tühistamiseks

Huawei väidab USA apellatsioonikohtule esitatud hagis, et novembris Huaweile ja teisele Hiina telekomifirmale ZTE-le riikliku julgeoleku kaalutlustel kehtestatud keeluga ei tõendatud väiteid Huaweist lähtuvast ohust, keelu kehtestamine oli nõuetekohase protsessi rikkumine ja on seega ebaseaduslik.

"Huawei on Hiina firma. See on (Washingtoni) ainus ettekääne," ütles Huawei peajurist Song Liuping Hiina lõunaosas Shenzheni linnas firma peakorteris ajakirjanikele.