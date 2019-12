Poola gaasiplahvatuses hukkus vähemalt kuus inimest

Võimude sõnul toodi rusudest välja nelja täiskasvanu ja kahe lapse surnukehad. Arvatakse, et plahvatuse hetkel viibis majas kokku kaheksa inimest.

Gaasifirma PSG ütles, et plahvatuse eel langes järsult rõhk gaasitorus ja see võib tähendada, et toru sai kahjustada läheduses toimuvate ehitustööde käigus.