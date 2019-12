Ungari kavatseb Ukraina NATO-liikmesuse blokkida

Ungari hinnangul rikub Ukraina keeleseadus seal elava 150 000 ungarlase õigusi ning võtab ungarlastelt võimaluse oma emakeeles haridust omandada.

Ukraina võttis 2017. aastal vastu uue haridusseaduse, millega muudeti kooliharidus alates viiendast klassist ukrainakeelseks. Algse plaani kohaselt tulnuks rahvusvähemuste keeltes antav haridus ukraina keelele üle viia kolme aasta jooksul. Sel aastal võeti vastu ka keeleseadus ukraina keele kaitseks ja laialdasemaks kasutamiseks.

Peter Szijjarto. FOTO: /imago/PuzzlePix/Scanpix

«Me ei küsi lisaõigusi Transkarpaatia ungarlastele, tahame vaid neid õigusi, mis neil varem olid,» ütles Ungari välisminister Péter Szijjártó NATO tippkohtumisel uudisteagentuurile MTI. Ungari on varem väitnud, et on valmis küsimust Ukrainaga arutama.

Keeleküsimus on Ukrainas tundlik teema, sest mõne ukrainlase hinnangul on vene keel Nõukogude Liidu aegadest jäänud pärand, mis kahjustab Ukraina identiteeti. Viimastel aastatel on üritatud tagant tõugata ukraina keele kasutamist riigiametites, koolides ja meedias.

Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjon soovitas Ukrainal 2017. aastal tagada piisav õpe Euroopa Liidu ametlikes keeltes, muu hulgas ka ungari ja rumeenia keeles, sest Ukrainas elab märkimisväärsel hulgal ungarlasi ja rumeenlasi.

Veel öeldi, et Ukraina peaks tagama proportsionaalselt piisava õppe ka teistes keeltes, andma aega järkjärguliste reformide jaoks ja alustama uut dialoogi rahvusvähemustega. President Volodõmõr Zelenskõi ütles oktoobris, et Ukraina täidab kõiki Veneetsia komisjoni soovitusi seoses haridusseadusega.

Euractiv kirjutas sel nädalal, et Ungari on palunud Venemaalt abi rahvusvähemuste kaitsmiseks Ukrainas. Venemaa riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin väitis, et Ungari parlament soovis ette võtta ühiseid samme vähemuste õiguste kindlustamiseks, eriti seoses haridusega.

Ungari parlament väitis samas, et ühtki otsust Venemaa riigiduumaga koostöö tegemise kohta pole vastu võetud. Ukraina välisministeeriumi teatel usutakse, et Euroopa Liidu ja NATO liige Ungari toetab Ukrainat Venemaa agressiooni tõrjumisel ega sõlmi liitlassuhteid agressoriga.