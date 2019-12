Briti koopasukelduja kirjeldas USA kohtule Muski säutsust tingitud kannatusi

Musk ütles Los Angelese kohtule, et ei nimetanud Unsworthi pedofiiliks. Tema sõnul oli kasutatud väljend kerglane solvang ja keegi ei tõlgendanud seda kui pedofiila süüdistust. Lõuna-Aafrikas, kus Musk üles kasvas, tähendavat see vaid «kõhedusttekitavat vanameest».

Kohtunik Stephen Wilsoni sõnul on see, kuidas terve mõistusega inimene Muski sõnavõttu tõlgendab, vandekohtunike, mitte ajakirjanike otsustada.

«Need reporterid võtavad sõna «pedotüüp» ja kirjutavad oma lood, öeldes, et see on pedofiilia,» ütles Wilson. «See on huvitavam lugu, kui öelda «pedotüüp».»