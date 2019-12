Liibüa ametnikud koguvad tõendeid Vene palgasõdurite kohta

«Me teeme Venemaale visiidi, kui oleme kõik tõendid kokku kogunud, esitame need võimudele ja vaatame, mis nad ütlevad,» rääkis al-Meshri möödunud nädalal uudisteagentuurile Associated Press. Visiidi aega ta ei täpsustanud.

Al-Meshri sõnul on tema valitsusel kindlaid tõendeid Vene võitlejatest Liibüas. Valitsusväed on leidnud nende mobiiltelefone, kuulanud pealt vestlusi ja konfiskeerinud lahingukaoses maha jäänud isiklikke esemeid.

Wagner on saatnud oletatavalt palgasõdureid mitmesse konflikti, seal hulgas Süüriasse ja Ukrainasse. Firmat juhib Jevgeni Prigožin, kel on tihedad sidemed Kremliga. Vene ametnikud on keeldunud firma tegevust kommenteerimast.

Kardetakse aga, et Haftari iha võimu ja territooriumi järele on liiga suur. Juulis valitsusest lahkunud endine GNA kaitseminister Mahdi al-Barghathi leiab, et Haftari on võimalik sundida rahu tegema vaid siis, kui talle ei jää ühtki mõjuvõimsat sõpra.