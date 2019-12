Vene ja Hiina luurajad muutuvad Soomes järjest aktiivsemaks

Supo hinnangul teevad kümned välisriikide luureorganisatsioonide töötajad aastas mitmeid lühiajalisi luureoperatsioone. Supo teatel huvitab Soome kõige rohkem Venemaa ja Hiina luureorganisatsioone. Samad riigid on olnud Supo aastaraportites juba varemgi.

Soomes teevad välisriigid küberluuret, mida on vaja Supo hinnangul 5G-võrgu ülesehitamisel arvestada. Euroopa Liidus on muret tekitanud Hiina tehnoloogiaettevõtte Huawei pakutavad võrguseadmed.

«Tähtis on meeles pidada, et Hiina ettevõtetel on tihti väga tugevad sidemed Hiina riigi ja selle võimusüsteemiga,» teatas Supo raportis. «Hiinas hakkas hiljuti kehtima seadusemuudatus, mis sunnib kõiki ettevõtteid aitama riiklikke julgeolekuasutusi.»