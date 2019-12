Üleriiklik streik halvas Prantsusmaa

Streik korraldati vastuseisuks president Emmanuel Macroni plaanitavale pensionireformile.

Õpetajate ja transporditöötajate kõrval liitusid streigiga ka mõned politseinikud, advokaadid, haigla- ja lennujaamatöötajad. Kokku võivad streigist osa võtta miljonid inimesed üle Prantsusmaa. Ka rahva toetus protestiaktsioonile on kõrge, BBC teatel kiidab selle heaks 69 protsenti rahvast.

Tegu on suurima üleriikliku streigiga viimaste aastate jooksul, selle eesmärgiks on majanduse halvamise teel valitsusele sõnum saata. Streigis leppisid kokku ametiühingud, mis pole rahul Macroni pensionireformi plaanidega.

Politseinike protestiaktsioon Bayonne'i jaoskonna ees. FOTO: BOB EDME/AP/Scanpix

Võib esineda vägivalda

Siseminister Christophe Castaner ütles streigi eelõhtul, et ilmselt toimub üle riigi umbes 250 meeleavaldust, millest mõned võivad muutuda vägivaldseks. «Teame, et paljud on nende protestidega seotud ja teame ka riske. Olen palunud, et märatsemise või vägivalla korral peetaks inimesed koheselt kinni.»

On teada, et meeleavaldustega kavatseb liituda ka osa neist, kes on tänavatel käinud nn kollavestide meeleavalduste raames.

Pariisi Champs-Elysees’ tänaval alustasid märulipolitseinikud juba hommikul jalakäijate kottide läbiotsimist. Samuti anti ühe meeleavalduse teele jäävatele poodidele korraldus täna uksed kinni panna.

Protestimarss Pariisis. FOTO: GONZALO FUENTES/REUTERS/Scanpix

Transpordikaos Prantsusmaal

BBC teatel oli transport mõnes kohas pea täielikult peatunud. Üle terve riigi ei toimi umbes 90 protsenti rongiliinidest ning streik mõjutab ka bussiühendust.

Pariisis on töös viis metrooliini 16st. Hommikusel tipptunnil võis näha mahajäetud rongijaamasid ning inimesi, kes jagasid tööle jõudmiseks autosid või otsustasid sootuks jalgrattaga tööle sõita. Paljud inimesed otsustasid täna ka kodust töötamise kasuks.

Osa Pariisi elanikest otsustas täna streigi tõttu tööle sõita jalgrattaga. FOTO: LUDOVIC MARIN/AFP/Scanpix

Transpordiministeerium hoiatas RTLi raadio vahendusel, et ühistranspordiga esineb tõenäoliselt probleeme kuni nädala lõpuni.

Rahvusvahelisi liine teenindavad rongifirmad Eurostar ja Thalys jätsid ära vähemalt pooled planeeritud reisid Pariisist Londonisse ja Brüsselisse. Eurostar teatas, et kuni 10. detsembrini vähendatakse rongide väljumisi.

Tugeva hoobi on saanud ka lennuliiklus ning ära on jäänud sadu lende. Air France teatas, et jätab lennujuhtide streigi tõttu ära 30 protsenti siselendudest ja 30 protsenti lühematest rahvusvahelistest lendudest. Odavlennufirma Easyjet jättis ära 223 lendu ning hoiatas reisijaid viivituste eest.

Tühjus Pariisi Orly lennujaamas. FOTO: FRANCOIS MORI/AP/Scanpix

Transpordisektori kõrval osalevad streigil ka näiteks haiglatöötajad. Prantsusmaa terviseministeeriumi teatel pole selge, kui karmilt see haiglate tööd mõjutab. Samas on ministeeriumi sõnul tehtud ettevalmistusi, et mõjudega toime tulla.

Streik mõjutab ka lapsevanemaid, kellel on algkooliealised lapsed. Suurim algkooliõpetajate ametiühing teatas, et tõenäoliselt peatab töö 40 protsenti algkoolidest üle riigi. Arvatakse, et streigist võtab osa umbes 70 protsenti algkooliõpetajatest. Keskkooliõpetajaid esindav ametiühing eeldab, et streigiga liitub umbes 60 protsenti õpetajatest. Keskkoolid jäävad aga tõenäoliselt avatuks.

Arvatakse, et suur streik jätkub ka pärast tänast. Mõne ametiühingu liidrid on koguni teada andnud, et jätkavad streigiga niikaua kui Macron võtab tagasi oma kampaanialubaduse pensionisüsteemi muutmise osas.

Meeleavaldus Pariisis. FOTO: BENOIT TESSIER/REUTERS/Scanpix