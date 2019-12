Trump on kindel tagandamisprotsessi võitmises

«Hea on see, et vabariiklased pole KUNAGI nii ühtsed olnud. Me võidame!» kirjutas Twitteris Trump.

«Presidendi teod on põhiseadust tõsiselt rikkunud,» ütles ta. «Ta proovib taaskord valimisi enda kasuks korrumpeerida. President on tegelenud võimu kuritarvitamisega, meie riikliku julgeoleku õõnestamisega ja meie valimiste terviklikkuse ohtu seadmisega.»

USA kongressi esindajatekoda on demokraatide kontrolli all, kuid senatis on enamus vabariiklastel. See tähendab, et tagandamiseks vajalikku senati heakskiitu ilmselt ei saada.