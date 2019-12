Boris Johnson tutvustas valimisvõidu järgseid plaane

Samal ajal on taandumas Briti Brexiti Parteist lähtuv valimisoht konservatiividele. Neljapäeval avaldasid neli Brexiti Partei saadikut Euroopa Parlamendis toetust Johnsonile. Enne seda oli Brexiti Partei liider Nigel Farage pärast kõhklemist vastumeelselt nõustunud mitte esitama kandidaate saadikukohtadele, mis on praegu tooride käes.

Johnson on lubanud viia Suurbritannia 31. jaanuaril Euroopa Liidust välja, kuid on rõhutanud, et see on võimalik vaid juhul, kui ta saavutab valimistel parlamendienamuse, mis võimaldaks tal alamkojas EL-iga sõlmitud Brexiti leppe vastu võtta.