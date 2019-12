Hongkongi meeleavaldajad annavad piirkonna liidrile viimase võimaluse

Hiina erihalduspiirkonnas on meeleavaldused kestnud juba pool aastat ja muutunud üha vägivaldsemaks. Nõutakse suuremaid demokraatlikke vabadusi ja politsei vägivalla eest vastutusele võtmist.

Tänavatel on meelt avaldanud miljonid inimesed.

Viimased kaks nädalat on olnud rahulikumad, sest demokraatialeer võitis kohalikud valimised ja põrmustas valitsuse väited, et «vaikiv enamus» olevat liikumise vastu.

«Me loodame, et valitsus suudab hinnata paari viimase nädala rahu ega arva, et rahvas on oma nõudmistest loobunud,» ütles ühenduse Civil Human Rights Front (CHRF) liige Jimmy Sham.